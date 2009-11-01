Чита
мин
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Ванев
Михаил Ванев
90
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Бураков
Александр Бураков
90
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Булатенко
Владимир Булатенко
67
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Гаврюш
Роман Гаврюш
90
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Гармашов
Георгий Гармашов
74
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Лесков
Иван Лесков
90
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Подпругин
Алексей Подпругин
90
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Синицын
Андрей Синицын
90
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Аликин
Павел Аликин
90
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Смольников
Игорь Смольников
79
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Нагибин
Иван Нагибин
90
Урал
мин
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Шишелов
Владимир Шишелов
90
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Солосин
Алексей Солосин
90
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Кацалапов
Александр Кацалапов
90
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Поворов
Максим Поворов
90
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Тумасян
Денис Тумасян
81
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Климавичус
Арунас Климавичус
84'
90
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Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
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Щаницин
Александр Щаницин
90
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Скрыльников
Константин Скрыльников
89
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Герк
Анатолий Герк
90
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Мамтов
Хасан Мамтов
38