Металлург
мин
-
Емельянов
Сергей Емельянов
74
-
Фирсов
Вадим Фирсов
71
-
Григорян
Артур Григорян
36'
46
-
Ивченко
Дмитрий Ивченко
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Середа
Антон Середа
90
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Алейник
Олег Алейник
46
-
Кутьин
Александр Кутьин
90
Краснодар
мин
-
Бугаев
Алексей Бугаев
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
63'
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
60
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
46
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Михеев
Андрей Михеев
83
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
19'
79