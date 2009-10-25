Салют
мин
-
Тонких
Сергей Тонких
90
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Марков
Николай Марков
87
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
89
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Бажев
Амир Бажев
71
Черноморец
мин
-
Корнилов
Евгений Корнилов
90
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
90
-
Орещук
Роман Орещук
90
-
Емкужев
Мурат Емкужев
90
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
71
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
85
-
Архипов
Антон Архипов
90