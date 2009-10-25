Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
90
-
Гублия
Беслан Гублия
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
72'
90
-
Васильев
Александр Васильев
65
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
38'
90
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
90
-
Роденков
Юрий Роденков
30'
90
Анжи
мин
-
Власов
Антон Власов
90
-
Советкин
Константин Советкин
90
-
Иашвили
Сандро Иашвили
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
47'
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
74
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
52'
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
90