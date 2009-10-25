СКА-Хабаровск
мин
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Нечаев
Александр Нечаев
46
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
57
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Купчин
Антон Купчин
46
-
Мурнин
Андрей Мурнин
54
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Шудров
Сергей Шудров
-
Козорез
Антон Козорез
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
Семенов
Андрей Семенов
-
Кутас
Павел Кутас
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
-
Никифоров
Владислав Никифоров
Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
47'
55'
90
-
Садиров
Анзур Садиров
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
82
-
Кержаков
Михаил Кержаков
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Дрмич
Горан Дрмич
67
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90
-
Оганян
Карэн Оганян
88
Запасные
-
Варакин
Артем Варакин
-
Есиков
Павел Есиков
-
Иванов
Николай Иванов
-
Королев
Денис Королев
-
Ильин
Илья Ильин
-
Ершов
Иван Ершов