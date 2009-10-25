Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
90
-
Катульский
Алексей Катульский
67
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Климавичус
Арунас Климавичус
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Шатов
Олег Шатов
53
-
Герк
Анатолий Герк
90
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
82
-
Куканос
Александр Куканос
84
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Пименов
Михаил Пименов
70
-
Гогниев
Спартак Гогниев
63'
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
46