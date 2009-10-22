Шинник
мин
-
Бузникин
Максим Бузникин
61
-
Кабанов
Сергей Кабанов
90
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Резников
Станислав Резников
62
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Бочков
Андрей Бочков
77
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
Запасные
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Монарев
Роман Монарев
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Сухов
Александр Сухов
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
-
Яшин
Сергей Яшин
-
Еркин
Александр Еркин
Балтика
мин
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
79
-
Завалий
Иван Завалий
70
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
73
Запасные
-
Першин
Артем Першин
-
Матьола
Денис Матьола
-
Джидич
Алдин Джидич
-
Яковлев
Виталий Яковлев
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Голубов
Дмитрий Голубов