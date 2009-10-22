Салют
мин
-
Тонких
Сергей Тонких
90
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Марков
Николай Марков
80
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Кушов
Сергей Кушов
30'
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
83
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Бажев
Амир Бажев
68
Краснодар
мин
-
Бугаев
Алексей Бугаев
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
86
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
53
-
Деменко
Максим Деменко
55
-
Михеев
Андрей Михеев
60'
90
-
Олейник
Александр Олейник
62