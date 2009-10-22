Металлург
мин
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
46
-
Фирсов
Вадим Фирсов
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
46
-
Григорян
Артур Григорян
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Середа
Антон Середа
59
-
Алексеев
Дмитрий Алексеев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
76
-
Качан
Евгений Качан
90
Черноморец
мин
-
Корнилов
Евгений Корнилов
90
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
88
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
90
-
Орещук
Роман Орещук
23'
90
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
83
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Архипов
Антон Архипов
78'
90