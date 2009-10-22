СКА-Хабаровск
мин
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Нечаев
Александр Нечаев
21'
73
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Купчин
Антон Купчин
90
17
Коновалов
Андрей Коновалов
55
-
Мурнин
Андрей Мурнин
73
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90'
90
Запасные
-
Алхимов
Евгений Алхимов
-
Чистяков
Александр Чистяков
-
Шудров
Сергей Шудров
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Семенов
Андрей Семенов
-
Кутас
Павел Кутас
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
Анжи
мин
-
Иашвили
Сандро Иашвили
68
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
84
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
40'
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Жосан
Николай Жосан
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Бакаев
Михаил Бакаев
66'
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
77
Запасные
-
Власов
Антон Власов
-
Данишевский
Александр Данишевский
-
Бестаев
Валерьян Бестаев
-
Чакрыгин
Виктор Чакрыгин
-
Советкин
Константин Советкин
-
Наваловский
Георгий Наваловский
-
Малоян
Артур Малоян