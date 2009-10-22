Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
33'
90
-
Михалев
Владимир Михалев
78
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
50
-
Казанцев
Виталий Казанцев
34
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
46
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
47'
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Волгарь
мин
-
Садиров
Анзур Садиров
31'
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
65
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Иванов
Николай Иванов
87
-
Николаев
Андрей Николаев
90
-
Кержаков
Михаил Кержаков
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
81
-
Оганян
Карэн Оганян
22'
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
85