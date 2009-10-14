КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
75
-
Перов
Андрей Перов
76'
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
65
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Пименов
Михаил Пименов
54
-
Алхазов
Александр Алхазов
68
-
Гогниев
Спартак Гогниев
84'
90
Чита
мин
-
Гаранников
Павел Гаранников
90
-
Щеглов
Сергей Щеглов
52
-
Ванев
Михаил Ванев
90
-
Булатенко
Владимир Булатенко
84
-
Гармашов
Георгий Гармашов
68
-
Лесков
Иван Лесков
90
-
Нюхалов
Сергей Нюхалов
90
-
Богю
Георге Богю
78
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
90