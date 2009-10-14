Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
70
-
Алексеев
Игорь Алексеев
53
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
90
-
Едунов
Алексей Едунов
22'
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
43
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
78
Металлург
мин
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
65
-
Фирсов
Вадим Фирсов
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Григорян
Артур Григорян
52'
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Середа
Антон Середа
75
-
Алексеев
Дмитрий Алексеев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
23'
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
85
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90