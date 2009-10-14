Черноморец
мин
-
Корнилов
Евгений Корнилов
90
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
63
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
31'
50'
74
-
Орещук
Роман Орещук
62'
89
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
67
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Архипов
Антон Архипов
90
СКА-Хабаровск
мин
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Счастливцев
Максим Счастливцев
29
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
57
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
46
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
46
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90