Краснодар
мин
-
Бугаев
Алексей Бугаев
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Багаев
Михаил Багаев
83
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Деменко
Максим Деменко
41'
90
-
Михеев
Андрей Михеев
87
-
Олейник
Александр Олейник
54'
71
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
49'
63
Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
57
-
Мамаев
Юрий Мамаев
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
46
-
Гублия
Беслан Гублия
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
82
-
Дедечко
Денис Дедечко
86'
90
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
46