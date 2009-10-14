Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Садиров
Анзур Садиров
35
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
71
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Николаев
Андрей Николаев
90
-
Кержаков
Михаил Кержаков
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
35'
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
70
Урал
мин
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
86
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
46
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
85
-
Герк
Анатолий Герк
82'
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
76