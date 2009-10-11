Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Алексеев
Игорь Алексеев
90
-
Янчук
Вадим Янчук
63
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Павленко
Андрей Павленко
38
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Пазин
Андрей Пазин
62'
73'
90
-
Семенов
Иван Семенов
46
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Старков
Вадим Старков
10
-
Марков
Николай Марков
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
28'
34
-
Клопков
Денис Клопков
57'
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Бажев
Амир Бажев
62