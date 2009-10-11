Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Михеев 17'
Олейник 54'
Деменко 56'
3 : 1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кармазиненко 40'
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
11 окт. 2009, 18:00 МСК
11.10.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
-
Бугаев
Алексей Бугаев
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
72
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
54
-
Деменко
Максим Деменко
56'
56'
58
-
Михеев
Андрей Михеев
17'
17'
67
-
Олейник
Александр Олейник
54'
54'
90
СКА-Хабаровск
мин
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Нечаев
Александр Нечаев
90
-
Счастливцев
Максим Счастливцев
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
46
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
46
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
57
-
Запояска
Вячеслав Запояска
46
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
40'
40'
90