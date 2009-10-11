Черноморец
мин
-
Корнилов
Евгений Корнилов
80
-
Ланько
Виталий Ланько
58
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
89
-
Орещук
Роман Орещук
90
-
Емкужев
Мурат Емкужев
90
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Архипов
Антон Архипов
90
Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
83
-
Михалев
Владимир Михалев
63
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
69
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90