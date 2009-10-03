Чита
мин
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Ванев
Михаил Ванев
90
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Бураков
Александр Бураков
42
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Агрофенин
Анатолий Агрофенин
66
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Булатенко
Владимир Булатенко
90
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Гармашов
Георгий Гармашов
90
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Крейсман
Максим Крейсман
90
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Богю
Георге Богю
58
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Городов
Евгений Городов
90
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Бодялов
Александр Бодялов
75
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Аликин
Павел Аликин
90
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Смольников
Игорь Смольников
90
Волгарь
мин
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Санников
Дмитрий Санников
90
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Недорезов
Игорь Недорезов
90
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Садиров
Анзур Садиров
28
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Магжанов
Наиль Магжанов
90
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Нестеренко
Николай Нестеренко
90
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Кержаков
Михаил Кержаков
90
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Ершов
Иван Ершов
46
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Скворцов
Александр Скворцов
90
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Соловей
Михаил Соловей
90
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Оганян
Карэн Оганян
78
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Давыдов
Сергей Давыдов
64