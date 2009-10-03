Металлург
мин
-
Курочкин
Кирилл Курочкин
46
-
Панин
Максим Панин
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Алексеев
Дмитрий Алексеев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
88
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Алейник
Олег Алейник
78
Шинник
мин
-
Бузникин
Максим Бузникин
90
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
69
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Яшин
Сергей Яшин
90
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
74