Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жирный
Иван Жирный
77
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Кушов
Сергей Кушов
2'
83'
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
73
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Бажев
Амир Бажев
69
Балтика
мин
-
Завалий
Иван Завалий
90
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Кенкишвили
Григорий Кенкишвили
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Семенов
Алексей Семенов
74
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
41'
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90