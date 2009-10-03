Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
58
-
Михалев
Владимир Михалев
16'
74
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
75
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Носта
мин
-
Букиевский
Виктор Букиевский
59
-
Алексеев
Игорь Алексеев
75'
90
-
Фролов
Сергей Фролов
90
-
Хорин
Александр Хорин
90
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Павленко
Андрей Павленко
55
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Суродин
Руслан Суродин
50
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90