Матч завершен
Луч
Владивосток
Михалев 16'
1 : 1
Матч завершен
Носта
Новотроицк
Алексеев 75'
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
3 окт. 2009, 9:00 МСК
3.10.2009, 9:00 МСК
суббота
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы
Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
58
-
Михалев
Владимир Михалев
16'
16'
74
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
75
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Носта
мин
-
Букиевский
Виктор Букиевский
59
-
Алексеев
Игорь Алексеев
75'
75'
90
-
Фролов
Сергей Фролов
90
-
Хорин
Александр Хорин
90
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Павленко
Андрей Павленко
55
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Суродин
Руслан Суродин
50
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90