Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
42'
90
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Климавичус
Арунас Климавичус
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
61
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Шатов
Олег Шатов
64
-
Мамтов
Хасан Мамтов
55
Черноморец
мин
-
Корнилов
Евгений Корнилов
85
-
Ланько
Виталий Ланько
46
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
77
-
Орещук
Роман Орещук
90
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Архипов
Антон Архипов
90