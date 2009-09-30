Чита
мин
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Щеглов
Сергей Щеглов
46
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Бураков
Александр Бураков
90
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Булатенко
Владимир Булатенко
90
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Лесков
Иван Лесков
68
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Богю
Георге Богю
90
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Бодялов
Александр Бодялов
90
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Синицын
Андрей Синицын
90
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Аликин
Павел Аликин
90
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Смольников
Игорь Смольников
90
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Нагибин
Иван Нагибин
79
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Беляев
Роман Беляев
46
Анжи
мин
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Аладашвили
Кахабер Аладашвили
90
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Саджая
Эдик Саджая
90
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Абаев
Илья Абаев
90
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Наваловский
Георгий Наваловский
90
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Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
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Жосан
Николай Жосан
60'
90
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Ходжава
Гоча Ходжава
90
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Бакаев
Михаил Бакаев
90
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Цораев
Давид Цораев
90
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Марцваладзе
Отар Марцваладзе
90
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Малоян
Артур Малоян
69