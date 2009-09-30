Салют
мин
-
Тонких
Сергей Тонких
46
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Кушов
Сергей Кушов
88'
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
70
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Бажев
Амир Бажев
90
Шинник
мин
-
Резников
Станислав Резников
87
-
Монарев
Роман Монарев
90
-
Кабанов
Сергей Кабанов
90'
90
-
Олексич
Геннадий Олексич
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
86'
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90