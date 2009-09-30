Металлург
мин
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Овчинников
Андрей Овчинников
43
-
Телегин
Илья Телегин
36
-
Алексеев
Дмитрий Алексеев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Алейник
Олег Алейник
69
-
Кутьин
Александр Кутьин
46
Балтика
мин
-
Джидич
Алдин Джидич
74
-
Завалий
Иван Завалий
90
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
18'
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Егоров
Сергей Егоров
46
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90