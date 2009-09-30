СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
46
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Счастливцев
Максим Счастливцев
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
25'
62
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Купчин
Антон Купчин
46
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Шудров
Сергей Шудров
-
Козорез
Антон Козорез
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Семенов
Андрей Семенов
-
Кутас
Павел Кутас
-
Запояска
Вячеслав Запояска
Носта
мин
-
Фролов
Сергей Фролов
53
-
Минеев
Максим Минеев
90
-
Алексеев
Игорь Алексеев
90
-
Букиевский
Виктор Букиевский
90
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Павленко
Андрей Павленко
69
-
Пазин
Андрей Пазин
37'
90
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Семенов
Иван Семенов
23'
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
46
Запасные
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Чучалов
Александр Чучалов
-
Хорин
Александр Хорин
-
Едунов
Алексей Едунов
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Макиев
Валерий Макиев