Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
67'
90
-
Катульский
Алексей Катульский
61
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
83
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
58
Краснодар
мин
-
Бугаев
Алексей Бугаев
90
-
Баламестный
Виталий Баламестный
39
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
73
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
71
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
64
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Олейник
Александр Олейник
90