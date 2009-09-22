Анжи
мин
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
90
-
Иашвили
Сандро Иашвили
55
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
68'
90
-
Жосан
Николай Жосан
75
-
Ходжава
Гоча Ходжава
80
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
90
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90'
90
-
Перов
Андрей Перов
86
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Славнов
Роман Славнов
65
-
Гогниев
Спартак Гогниев
80
-
Кобялко
Антон Кобялко
61