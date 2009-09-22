Черноморец
мин
-
Корнилов
Евгений Корнилов
90
-
Ланько
Виталий Ланько
90
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
3'
64
-
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
46
-
Емкужев
Мурат Емкужев
90
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
46
-
Каркаев
Алим Каркаев
59
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Архипов
Антон Архипов
90
Чита
мин
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Ванев
Михаил Ванев
90
-
Гармашов
Георгий Гармашов
64
-
Лесков
Иван Лесков
59
-
Крейсман
Максим Крейсман
90
-
Богю
Георге Богю
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
90