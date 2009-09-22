Балтика
мин
-
Першин
Артем Першин
90
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
78
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
10'
70
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
69
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
46
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Купчин
Антон Купчин
78'
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
83
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90