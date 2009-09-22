Шинник
мин
-
Бузникин
Максим Бузникин
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Олексич
Геннадий Олексич
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Яшин
Сергей Яшин
90
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
29'
64
Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
18'
69
-
Михалев
Владимир Михалев
83
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
85
-
Дедечко
Денис Дедечко
88'
90
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
46