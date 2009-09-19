Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
62
-
Есиков
Павел Есиков
90
-
Садиров
Анзур Садиров
77
-
Магжанов
Наиль Магжанов
72
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Кержаков
Михаил Кержаков
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
88'
90
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Пименов
Михаил Пименов
56
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
54