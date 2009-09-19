Краснодар
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Багаев
Михаил Багаев
55
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
60
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
66
-
Михеев
Андрей Михеев
90'
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Олейник
Александр Олейник
73
Чита
мин
-
Гаранников
Павел Гаранников
60
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Беличенко
Виталий Беличенко
90
-
Ванев
Михаил Ванев
90
-
Булатенко
Владимир Булатенко
65
-
Гармашов
Георгий Гармашов
76
-
Лесков
Иван Лесков
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Бодялов
Александр Бодялов
85
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
90