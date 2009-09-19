Шинник
мин
-
Бузникин
Максим Бузникин
76'
90
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Монарев
Роман Монарев
56
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Яшин
Сергей Яшин
90
СКА-Хабаровск
мин
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
75
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
63
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
78