Балтика
мин
-
Першин
Артем Першин
46
-
Завалий
Иван Завалий
90
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
46
-
Матьола
Денис Матьола
90
-
Кенкишвили
Григорий Кенкишвили
90
-
Яковлев
Виталий Яковлев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
57
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
46
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
63
-
Михалев
Владимир Михалев
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
75'
85
-
Дедечко
Денис Дедечко
40'
90
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
46