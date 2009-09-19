Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
90
-
Букиевский
Виктор Букиевский
90
-
Алексеев
Игорь Алексеев
90
-
Янчук
Вадим Янчук
85
-
Едунов
Алексей Едунов
53
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
54
Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
90
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Рязанцев
Максим Рязанцев
90
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
85