КАМАЗ
мин
-
Перов
Андрей Перов
71
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
80
-
Алхазов
Александр Алхазов
60
-
Гогниев
Спартак Гогниев
40'
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
30'
64
Краснодар
мин
-
Дудник
Игорь Дудник
46
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Багаев
Михаил Багаев
73
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
69
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
12'
62