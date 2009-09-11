Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
71
-
Рязанцев
Максим Рязанцев
90
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Шатов
Олег Шатов
65
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Балтика
мин
-
Першин
Артем Першин
90
-
Завалий
Иван Завалий
59
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
65
-
Кенкишвили
Григорий Кенкишвили
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
63
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
87
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90