Анжи
мин
-
Магомедов
Магомед Магомедов
90
-
Бестаев
Валерьян Бестаев
90
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
90
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Арзиани
Зураби Арзиани
67
-
Ходжава
Гоча Ходжава
72
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
56'
59
-
Малоян
Артур Малоян
46
Волгарь
мин
-
Варакин
Артем Варакин
90
-
Санников
Дмитрий Санников
46
-
Есиков
Павел Есиков
90
-
Садиров
Анзур Садиров
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
71
-
Николаев
Андрей Николаев
63
-
Кержаков
Михаил Кержаков
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Дрмич
Горан Дрмич
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
69
-
Соловей
Михаил Соловей
90