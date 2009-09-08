Салют
мин
-
Антонников
Алексей Антонников
90
-
Шевченко
Максим Шевченко
63
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
24'
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
12'
70
-
Кушов
Сергей Кушов
73'
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
58
-
Коробкин
Валерий Коробкин
50'
90
-
Бажев
Амир Бажев
48'
79
Металлург
мин
-
Емельянов
Сергей Емельянов
90
-
Фирсов
Вадим Фирсов
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
90
-
Середа
Антон Середа
46
-
Алексеев
Дмитрий Алексеев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
75
-
Фомичев
Александр Фомичев
13
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Алейник
Олег Алейник
64
-
Кутьин
Александр Кутьин
85'
90