Матч завершен
Салют
Белгород
Лешонок 12'
Старков 24'
Бажев 48'
Коробкин 50'
Кушов 73'
5 : 1
Матч завершен
Металлург
Липецк
Кутьин 85'
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
8 сент. 2009, 17:30 МСК
8.09.2009, 17:30 МСК
вторник
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы
Салют
мин
-
Антонников
Алексей Антонников
90
-
Шевченко
Максим Шевченко
63
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
24'
24'
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
12'
12'
70
-
Кушов
Сергей Кушов
73'
73'
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
58
-
Коробкин
Валерий Коробкин
50'
50'
90
-
Бажев
Амир Бажев
48'
48'
79
Металлург
мин
-
Емельянов
Сергей Емельянов
90
-
Фирсов
Вадим Фирсов
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
90
-
Середа
Антон Середа
46
-
Алексеев
Дмитрий Алексеев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
75
-
Фомичев
Александр Фомичев
13
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Алейник
Олег Алейник
64
-
Кутьин
Александр Кутьин
85'
85'
90