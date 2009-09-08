КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
51
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Пименов
Михаил Пименов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
49'
79
-
Алхазов
Александр Алхазов
57
-
Каньенда
Исо Каньенда
69
Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
67
-
Корнилов
Евгений Корнилов
90
-
Ланько
Виталий Ланько
90
-
Коваленко
Александр Коваленко
90
-
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
71
-
Емкужев
Мурат Емкужев
90
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Каркаев
Алим Каркаев
53
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Архипов
Антон Архипов
90