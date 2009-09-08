Чита
мин
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Щеглов
Сергей Щеглов
53
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Беличенко
Виталий Беличенко
73
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Ванев
Михаил Ванев
90
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Булатенко
Владимир Булатенко
90
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Лесков
Иван Лесков
61
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Крейсман
Максим Крейсман
90
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Богю
Георге Богю
90
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Городов
Евгений Городов
90
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Бодялов
Александр Бодялов
90
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Смольников
Игорь Смольников
90
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Нагибин
Иван Нагибин
90
Носта
мин
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Лунгу
Владислав Лунгу
90
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Евстафьев
Александр Евстафьев
90
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Букиевский
Виктор Букиевский
90
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Алексеев
Игорь Алексеев
90
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Янчук
Вадим Янчук
90
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Едунов
Алексей Едунов
86
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Барсуков
Сергей Барсуков
90
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Горин
Александр Горин
90
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Луканченков
Андрей Луканченков
90
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Макиев
Валерий Макиев
50
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Сердюков
Сергей Сердюков
90