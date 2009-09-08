Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
86
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
46
-
Фидлер
Артем Фидлер
90'
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Шатов
Олег Шатов
82
-
Герк
Анатолий Герк
47'
90
-
Чудин
Иван Чудин
46
Шинник
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Монарев
Роман Монарев
90
-
Олексич
Геннадий Олексич
15'
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Бочков
Андрей Бочков
76
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Яшин
Сергей Яшин
64
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
90