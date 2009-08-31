Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
57
-
Корнилов
Евгений Корнилов
90
-
Ланько
Виталий Ланько
90
-
Коваленко
Александр Коваленко
90
-
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
77
-
Емкужев
Мурат Емкужев
90
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
52
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Архипов
Антон Архипов
28'
63
Анжи
мин
-
Власов
Антон Власов
90
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
90
-
Иашвили
Сандро Иашвили
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
72
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
60
-
Ходжава
Гоча Ходжава
85
-
Бакаев
Михаил Бакаев
89
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
87'
90