Краснодар
мин
-
Бугаев
Алексей Бугаев
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
90
-
Романович
Анатолий Романович
60
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Деменко
Максим Деменко
74
-
Олейник
Александр Олейник
65
-
Пикущак
Игорь Пикущак
43'
88
Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Садиров
Анзур Садиров
56
-
Магжанов
Наиль Магжанов
71
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
55
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Николаев
Андрей Николаев
85
-
Кержаков
Михаил Кержаков
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90