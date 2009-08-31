Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
80
-
Букиевский
Виктор Букиевский
90
-
Алексеев
Игорь Алексеев
90
-
Янчук
Вадим Янчук
5'
73
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
90
-
Едунов
Алексей Едунов
76
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Семенов
Иван Семенов
83
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
54'
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Куканос
Александр Куканос
81
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Комков
Михаил Комков
60
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
43'
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
76