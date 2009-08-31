Балтика
мин
-
Джидич
Алдин Джидич
46
-
Завалий
Иван Завалий
27'
80'
90
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
72
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
46
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
56
Чита
мин
-
Щеглов
Сергей Щеглов
86
-
Беличенко
Виталий Беличенко
90
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
-
Гармашов
Георгий Гармашов
65
-
Лесков
Иван Лесков
90
-
Нюхалов
Сергей Нюхалов
34
-
Крейсман
Максим Крейсман
60'
90
-
Богю
Георге Богю
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90