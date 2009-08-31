Металлург
мин
-
Панин
Максим Панин
62
-
Обозный
Максим Обозный
90
-
Фирсов
Вадим Фирсов
90
-
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
90
-
Ивченко
Дмитрий Ивченко
46
-
Костин
Михаил Костин
72
-
Алексеев
Дмитрий Алексеев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
48'
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
81
СКА-Хабаровск
мин
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
61
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
28'
56
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
81'
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
55
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
42'
45'
64'
76